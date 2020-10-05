У димовій завісі дороги, села і поля Львівщини. Місцеві жителі масово палять сухостій. Через це втричі зросла кількість пожеж. До здорового глузду закликають і медики, через дим значно почастішали звернення алергиків.

Не лякають людей навіть штрафи, які зросли цього року в рази. Чому з'ясували наші кореспонденти.

Так жителі сіл палять траву. Бадилля та непотріб горять не лише на полях, а й біля людських подвір'їв та хат. Через це кількість пожеж суттєво зростає, кажуть надзвичайники.

Ігор Курус, головний фахівець пресслужби ГУДСНС у Львівській області:

За цей рік зареєстровано 2 763 пожежі, що практично утричі більше за попередній рік.

Та навіть в рази збільшені штрафи не зупиняють людей. Околиці Львова, як завжди, затягнуті димом. Порушники певні, від їхнього диму жодної шкоди ані здоров'ю людей, ані довкіллю не буде.

Ото все що згортали, палили все.

Хто мав корови то коровам давали, а хто козам, зелене, то всьо. А таке вот всьо завжди палилося.

Тепер за спалення трави таки карають. Працівники обласної екоінспекції порушників шукають за допомогою дрона. Перший “потрапив в об'єктив” - житель села Жовтанці, який влаштував ватру просто в себе на городі.

-Ну добре більше не буду. -Ні, ну ви точно більше не будете, але спочатку понесете адміністративну відповідальність.

А це штраф від 360 до 850 гривень. Натомість сусіди, побачивши інспекторів та поліцію, втекли. Залишивши палаюче поле.

Ігор Вороновський, інспектор Державної екологічної інспекції у Львівській області:

Он бачимо по сусідству хату, може перекинутися на хату, по сусідству ліс може перекинутися до лісу.

Натомість пан Іван від правосуддя не тікає, але й справу свою не покинув.

Ні, мені треба спалити, який родючий, ну то я собі на городі палю.

Пів години розмов і протокол за паління трави таки склали.

Микола Барабаш, інспектор Державної екологічної інспекції у Львівській області:

Ментальність треба міняти тому що люди привикли весь час палити. За тих 20 років почали палити, палити та будемо палити, бо тут чистіше я не маю де діти, але ж люди їздять у Європу не бачать що там ніхто не палить.

Про шкідливість диму нагадують і лікарі.

Анізія Бандрівська, лікар - алерголог:

Пацієнти, які постраждали від диму, мають дуже часто загострення алергічного кон'юнктивіту, алергічного реніту, в тому числі сезонного і загострення бронхіальної астми частіше всього.

Про небезпеку спалювання трави рятувальники спільно з дітьми зняли відеокліп, у якому закликають дорослих не робити цього.