Изначально кандидатов было 31, среди них много однофамильцев известных политиков. В связи с этим ЦИК исключила "клонов" Источник: открытые источники

На выборах мэра Одессы, которые состоятся 25 октября, за пост градоначальника будут бороться 24 кандидата. Об этом сообщает "Сегодня".

Изначально кандидатов было 31, среди них много однофамильцев известных политиков. В связи с этим ЦИК повторно рассмотрела документы кандидатов и исключила "клонов". Серди них:

Зеленского Василия Сергеевича ("Цыганская партия Украины");

Зеленского Александра Васильевича (партия "Молодь до влади");

Саакашвили Михеила Владимировича ("Блок Михеила Саакашвили");

Филимонова Олега Викторовича (партия "Стабильность и справедливость");

Филимонова Олега Викторовича (партия "Зеленые");

Филимонова Вадима Викторовича (партия "Наша Земля");

Филимонова Олега Анатольевича ("Студенческая партия Украины").

По состоянию на 5 октября кандидатами в мэры Одессы зарегистрированы:

Байжанов Альберт (партия "За права человека"). ​Работал в горсовете Одессы с 2005 года на разных должностях, руководитель городской организации политсилы "За права человека".

(партия "За права человека"). ​Работал в горсовете Одессы с 2005 года на разных должностях, руководитель городской организации политсилы "За права человека". Болдин Максим (партия "Победа Пальчевского"). Гендиректор юрфирмы "Интраст". При мэре Эдуарде Гурвице руководил юридическим департаментом Одесского горсовета, затем работал в АМКУ. В 2019 году был одним из кандидатов на пост главы Одесской ОГА.

(партия "Победа Пальчевского"). Гендиректор юрфирмы "Интраст". При мэре Эдуарде Гурвице руководил юридическим департаментом Одесского горсовета, затем работал в АМКУ. В 2019 году был одним из кандидатов на пост главы Одесской ОГА. Варламов Сергей (партия "Национальный корпус"). Руководитель городской ячейки "Нацкорпуса". Сын экс-начальника юридического управления Одесского горисполкома.

(партия "Национальный корпус"). Руководитель городской ячейки "Нацкорпуса". Сын экс-начальника юридического управления Одесского горисполкома. Вейдер Дарт (партия "Блок Дарта Вейдера"). Постоянный персонаж одесской политики с 2011 года.

(партия "Блок Дарта Вейдера"). Постоянный персонаж одесской политики с 2011 года. Голубов Дмитрий (партия "Блок Дмитрия Голубова"). И. о. ректора Международного университета. В 2007 году создал "Интернет партию Украины". В 2014 году избрался в Верховную Раду по одесскому округу №136. Член фракции Блока Петра Порошенко "Солидарность". На внеочередных парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду не прошел.

(партия "Блок Дмитрия Голубова"). И. о. ректора Международного университета. В 2007 году создал "Интернет партию Украины". В 2014 году избрался в Верховную Раду по одесскому округу №136. Член фракции Блока Петра Порошенко "Солидарность". На внеочередных парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду не прошел. Гурвиц Эдуард (партия "Блок Эдуарда Гурвица"). Дважды занимал должность городского головы Одессы (1994-199 и, 2005-2010 гг). Депутат Верховной Рады 2-4-го и 7-го созывов.

(партия "Блок Эдуарда Гурвица"). Дважды занимал должность городского головы Одессы (1994-199 и, 2005-2010 гг). Депутат Верховной Рады 2-4-го и 7-го созывов. Делиева Наталья (партия "Голос"). Предпринимательница, возглавляет "Ассоциацию женщин Украины" и "Первый благотворительный театральный фонд". Была продюсером, директором театра "Маски" и "Дома клоунов".

(партия "Голос"). Предпринимательница, возглавляет "Ассоциацию женщин Украины" и "Первый благотворительный театральный фонд". Была продюсером, директором театра "Маски" и "Дома клоунов". Домбровский Станислав (самовыдвиженец). Видеоблогер и общественный активист.

(самовыдвиженец). Видеоблогер и общественный активист. Калинчук Сергей (партия "За майбутнє"). Хирург, кандидат медицинских наук. Работал главврачом Одесской областной больницы, руководитель частных клиник в Одессе и Киеве.

(партия "За майбутнє"). Хирург, кандидат медицинских наук. Работал главврачом Одесской областной больницы, руководитель частных клиник в Одессе и Киеве. Кивалов Сергей (партия "Украинская морская партия Сергея Кивалова"). Экс-глава ЦИК (2004), народный депутат Верховной рады 3-8-го созывов, президент Национального университета Одесская юридическая академия.

(партия "Украинская морская партия Сергея Кивалова"). Экс-глава ЦИК (2004), народный депутат Верховной рады 3-8-го созывов, президент Национального университета Одесская юридическая академия. Кузаконь Михаил (самовыдвиженец). Предприниматель, общественный активист.

(самовыдвиженец). Предприниматель, общественный активист. Михайлик Олег (самовыдвиженец). Предприниматель, общественный активист. Глава общественной организации "Правое дело", возглавляет городскую организацию партии "Сила людей".

(самовыдвиженец). Предприниматель, общественный активист. Глава общественной организации "Правое дело", возглавляет городскую организацию партии "Сила людей". Морис Ибрагим (самовыдвиженец). Участник движения "Куликово поле", бывший первый секретарь райкома Коммунистической партии в Одессе.

(самовыдвиженец). Участник движения "Куликово поле", бывший первый секретарь райкома Коммунистической партии в Одессе. Обухов Петр (партия "Европейская Солидарность"). Программист и предприниматель. Глава одесской партийной организации, работал над интернет-проектами такси "Бонд", издание "Думская".

(партия "Европейская Солидарность"). Программист и предприниматель. Глава одесской партийной организации, работал над интернет-проектами такси "Бонд", издание "Думская". Печерский Юрий (самовыдвиженец). Предприниматель и совладелец ресторанного бизнеса. Экс-депутат Одесского облсовета.

(самовыдвиженец). Предприниматель и совладелец ресторанного бизнеса. Экс-депутат Одесского облсовета. Селянин Георгий (партия "Батькивщина"). Экс-депутат Одесского городского совета.

(партия "Батькивщина"). Экс-депутат Одесского городского совета. Скорик Николай (партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"). Народный депутат 9-го созыва, член Комитета по вопросам экономического развития. В 2013-2014 гг. - председатель Одесской ОГА.

(партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"). Народный депутат 9-го созыва, член Комитета по вопросам экономического развития. В 2013-2014 гг. - председатель Одесской ОГА. Стоянова Виктория (самовыдвиженец). Предпринимательница, глава общественной организации "Общественный надзор "Молодежь плюс".

(самовыдвиженец). Предпринимательница, глава общественной организации "Общественный надзор "Молодежь плюс". Трунина Мария (самовыдвиженец). Имеет высшее образование, беспартийная, не судима.

(самовыдвиженец). Имеет высшее образование, беспартийная, не судима. Труханов Геннадий (партия "Доверяй делам"). действующий мэр Одессы с 2014 года. Народный депутат 7-го cозыва от "Партии Регионов", с 2019 года - сопредседатель партии "Доверяй делам".

(партия "Доверяй делам"). действующий мэр Одессы с 2014 года. Народный депутат 7-го cозыва от "Партии Регионов", с 2019 года - сопредседатель партии "Доверяй делам". Филимонов Олег (партия "Слуга народа"). Народный артист Украины, актер, ведущий юмористических программ "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу".

(партия "Слуга народа"). Народный артист Украины, актер, ведущий юмористических программ "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу". Червоненко Евгений (партия "Наш край"). Политик и предприниматель. Экс-министр транспорта и связи (2005), экс-глава Запорожской ОГА (2005-2007 ггю), замглавы КГГА (2008-2011 гг.).

(партия "Наш край"). Политик и предприниматель. Экс-министр транспорта и связи (2005), экс-глава Запорожской ОГА (2005-2007 ггю), замглавы КГГА (2008-2011 гг.). Чижов Геннадий (партия "Сила и честь"). Директор Южноукраинского центра этнических и политических исследований "ЛАД".

(партия "Сила и честь"). Директор Южноукраинского центра этнических и политических исследований "ЛАД". Щербина Игорь (самовыдвиженец). Имеет высшее образование, беспартийный, безработный.

Напомним, что ранее "Подробности" сообщали о кандидатах в мэры Киева и Харькова.