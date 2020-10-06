Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати - Сергій Кудлаєнко [ Редактировать ]
Модернізувати дощову каналізацію та осучаснити дорожню інфраструктуру міста пропонує кандидат на посаду Вінницького міського голови Сергій Кудлаєнко.
"Наша команда пропонує модернізувати зливову каналізацію, забезпечити роботу комунальних служб і вчасно її очищувати, створити систему водовідведення та перенаправляти дощову воду на певні ділянки, так звані дощові садки, які будуть поглинати і затримувати воду", - повідомив на своїй сторінці у Facebook кандидат.
Основною причиною затоплення вулиць міста Кудлаєнко вважає відсутність у нових районах дощової каналізації. "Забудовники і чиновники не цікавляться створенням інфраструктури, вони лише набивають кармани", - наголосив він.
Раніше Кудлаєнко неодноразово заявляв, що треба заборонити та припинити хаотичну забудову у місті. Зараз, як гриби, зростають нові житлові комплекси без дозвільної документації та належної комунальної та соціальної інфраструктури.
"Влада має прийняти не популістський, а чіткий план розвитку та забудови міста, який має виконуватись", - акцентував кандидат на пост Вінницького міського голови
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