Загалом від початку епідемії ковідом у світі інфікувалися близько 36 мільйонів людей

У світі коронавірус минулої доби підхопили ще понад 300 тисяч людей. Найбільше заражень 60 тисяч в Індії. На другому місці - США - там відучора захворіли ще 40 тисяч осіб. На третьому Бразилія за добу майже 12 тисяч нових випадків.

Загалом від початку епідемії ковідом у світі інфікувалися близько 36 мільйонів людей. З них понад 27 мільйонів - уже одужали.