Коровье молоко - полезный продукт, однако он подходит не всем. Организм некоторых людей не может нормально усваивать лактозу, которая содержится в нем. Веганы не употребляют животное молоко по своим убеждениям.

Одной из альтернатив коровьему молоку является миндальное, пишет ukrhealth.net.

Диетологи советуют выбирать миндальное молоко без добавления сахара. По словам экспертов, один стакан этого напитка полностью компенсирует дневную потребность организма в витамине E и более чем на треть - в кальции.

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В миндальном молоке очень мало протеина по сравнению с коровьим, а также меньше углеводов, зато много полезных жиров (до 3 г на стакан). Без сахара этот напиток не должен провоцировать повышение уровня сахара в крови, что важно для больных диабетом.

Специалисты отмечают, что миндальное молоко очень богато антиоксидантами. Большое количество витамина E помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

И хотя изначально миндальное молоко не очень богатое витаминами B12 и D, много марок этого напитка дополнительно насыщены ими. Витаминизированное миндальное молоко может компенсировать недостаток витаминов в вегетарианской диете.

В миндальном молоке меньше фосфора по сравнению с коровьим или соевым. Это означает, что такой напиток может лучше подходить для людей с болезнями почек. Однако в этом вопросе необходимо получить рекомендацию врача.

Специалисты также подчеркивают, что при отказе от продуктов из коровьего молока желательно употреблять в пищу больше йодсодержащих продуктов. В частности, стоит добавить в рацион больше рыбы, креветок или продуктов из водорослей.

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