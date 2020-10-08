У світі фіксують найбільший приріст інфікованих коронавірусом за добу майже 340 тисяч. Лише в Індії 70 тисяч нових випадків. Рекордна кількість уражених й у Європі.

У Франції та Чехії так само найвищі показники заражень коронавірусом з початку пандемії. Чехія наразі обійшла Іспанію і посіла перше місце в ЄС за темпами поширення ковіду. А в Італії уряд продовжив режим надзвичайного стану до 31 січня 2021 року.