Франція та Чехія вийшли у коронавірусні лідери Європи [ Редактировать ]
У світі фіксують найбільший приріст інфікованих коронавірусом за добу майже 340 тисяч. Лише в Індії 70 тисяч нових випадків. Рекордна кількість уражених й у Європі.
У Франції та Чехії так само найвищі показники заражень коронавірусом з початку пандемії. Чехія наразі обійшла Іспанію і посіла перше місце в ЄС за темпами поширення ковіду. А в Італії уряд продовжив режим надзвичайного стану до 31 січня 2021 року.
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