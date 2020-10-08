У Запоріжжі невідомі вже більше місяця тероризують одну із місцевих шкіл. Від початку навчального року правоохоронці отримали зо два десятки повідомлень про мінування освітнього закладу. Чому саме його обрали псевдомінери? Та чому їх і досі не затримано, дізнавались наші кореспонденти.

Звичайна школа в одному зі спальних районів Запоріжжя. Та за останній місяць про неї заговорило все місто. Тут чи не щодня евакуюють учнів та вчителів.

Іван, учень школи № 106 Запоріжжя:

Лунає п'ять дзвінків. Всі збирають речі. Буває паніка. Всі збираємось і ідемо за територію школи.

А все через анонімне мінування школи. Вже двадцяте від початку осені.

Олена Лебединська, речниця ГУ Нацполіції у Запорізькій області:

Жодне з повідомлень не підтвердилось. Однак на відпрацювання кожного виклику були задіяні сили цілого ряду служб: спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи поліції, працівники ДСНС та інші.

Чому телефонний терорист обрав саме цю школу, вчителі навіть гадки не мають.

Олена Іванішина, директорка школи №106 Запоріжжя:

І конфлікти. І може якісь там непорозуміння з вчителем. Ні! Таких у нас конфліктів не було. У нас постійний робочий процес. Відносини з дітьми у нас достатньо гарні.

Спершу було припустили, що так хтось намагається зірвати контрольні роботи. Утім, цю версію згодом відкинули. Свої міркування про особу "мінера" є і в батьків.

Любов Хлопотіна, бабуся семикласниці школи № 106 Запоріжжя:

Это-то кто-то балуется. А попробуй его выловить, конечно. И хорошо родителей бы оштрафовать. На хорошенькую сумму. Чтоб так не баловался.

У пошуках жартівника поліція вже збилася з ніг.

Ми тут, нас начальник поставив сюда розмовляти з дітьми…... З дітьми, там може будуть розповідати, хто це, що робить. Можливо діти щось знають.

Правоохоронці пояснюють, знайти такого бешкетника нелегко.

Валентин Солдатенко, в.о. керівника відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області:

Надсилання повідомлень про хибне мінування відбувається з використанням системи проксі-серверів. В тому числі тор-браузерів, які дозволяють встановлювати анонімну мережу з'єднання. Тобто передача даних здійснюється через декілька серверів. Кожен з яких має окрему IP-адресу, що ускладнює встановлення особу правопорушника.

Якщо ж жартівника-мінера таки знайдуть, йому може загрожувати до восьми років тюрми попереджають правоохоронці. І констатують від першого вересня, в області було уже 80 хибних викликів про мінування різних об'єктів.