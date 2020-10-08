Apple и Google получили обращение от СБУ [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины подала обращение к гигантам Apple и Google по поводу не допущения распространению на территории Украины российской социальной сети "Вконтакте". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую.
По ее словам, СБУ призвала Google и Apple привести свою деятельность на территории Украины в соответствии с национальным законодательством.
Отмечается, что СБУ отправила предупреждение компаниям о том, что в их онлайн-магазинах приложений имеются программы, позволяющие обходить блокировку запрещенной в Украины соцсети "Вконтакте".
Ранее мы писали, что Нацполиция возьмет на учет украинских пользователей российской соцсети "Вконтакте". Будет расследовано распространение российского контента в Украине.
по теме
СБУ разоблачила крупную контрабанду янтаря
Его должны были экспортировать в Азию
СБУ "разоблачила" банду поддельщиков госдокументов
Группировка работала в двух областях
СБУ "разоблачила" сотрудника на крупной взятке
Мужчине грозит длительный тюремный срок
Мокрый снег и первые заморозки: когда в Украину придет похолодание
В Украине скоро начнется сильное и затяжное похолодание