Служба безопасности Украины подала обращение к гигантам Apple и Google по поводу не допущения распространению на территории Украины российской социальной сети "Вконтакте". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую.

По ее словам, СБУ призвала Google и Apple привести свою деятельность на территории Украины в соответствии с национальным законодательством.

Отмечается, что СБУ отправила предупреждение компаниям о том, что в их онлайн-магазинах приложений имеются программы, позволяющие обходить блокировку запрещенной в Украины соцсети "Вконтакте".

Ранее мы писали, что Нацполиция возьмет на учет украинских пользователей российской соцсети "Вконтакте". Будет расследовано распространение российского контента в Украине.