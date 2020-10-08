Агресивні соцмережі. Під час карантину почастішали випадки цькування в інтернеті

Агресивні соцмережі. Під час карантину почастішали випадки цькування в інтернеті. Сьогодні проблему намагалися вирішити чиновники та правоохоронці. Як розпізнати кібербулінг? І що робити, якщо ви стали його жертвою? - дізнавалася Ірина Розова.

"Я тільки пожартував" і "не сприймай це так серйозно". Іноді й незрозуміло, з вами жартують, або над вами насміхаються. Подібні відчуття, коли майже весь світ спілкується онлайн, вже знайомі практично кожному.

Олександр Іванов, фізіогноміст, психолог:

Движет банально невозможность получить обратную связь, собственно, если он на улице кого-то оскорбит чаще всего он получит за это тупым предметом в лицо, в интернете у него есть иллюзия безопасности.

Найчастіше кібербулінгу зазнають у соцмережах через коментарі, або особисті повідомлення. Мета: залякати, спровокувати на гнів або принизити. Втім, наслідки можуть бути набагато страшнішими.

Два роки тому тринадцятирічна Катя Кусмарова із нервовим зривом опинилась у лікарні. Дівчину переслідував в інтернеті власний батько.

Катерина Кусмарова, школярка:

Это..мало того, что перепугалась я, так еще и перепугалась моя подруга и мои одноклассники спрашивали: Кать, а что случилось, а кто это был? Мне было очень стыдно, очень страшно, это просто...

Усю історію Катя пам'ятає до дрібниць. Спочатку через фейковий акаунт батько, який вже давно розлучився із мамою Каті, почав писати її подрузі. Намагався зібрати інформацію про свою доньку. А коли подруга відмовила, почав писати самій Каті. Далі посипалися численні погрози та образи в бік її мами.

Катерина Кусмарова, школярка:

Мы обратились в киберполицию, там нам сказали, что они не могут ничем помочь, просто развели руками и сказали у вас что нет человека, который поговорит с ним по-мужски?

Частково подолати стрес дівчині вдалося завдяки розголосу цієї жахливої історії. Бо через недосконале законодавство напади в інтернеті стають практично безкарними для зловмисників.

Михайло Ілляшев, юрист:

На жаль, ця відповідальність не дуже сувора, вона полягає у штрафі, максимальний розмір якого 3 400 гривень, або громадськими роботами там до 60 годин.

В Україні не дуже поширені випадки, коли суд стягують значні кошти в якості відшкодування моральної шкоди, це поодинокі випадки. Втім, правоохоронці радять: у будь-якому разі не мовчати, навіть якщо ви стали свідком кібератак.

Юрій Кіцул, підполковник поліції:

Варто зрозуміти для себе, що ти робиш хорошу послугу, якщо ти повідомиш для цієї дитини і у багатьох випадках ти спасаєш життя цієї дитини. Дуже головне, як для поліції це належним чином зібрати докази, зафіксувати кібербулінг це скріншот, фотографія, відеозапис, переписки, які будуть належним чином оформлені і представлені потім у суді.

Кіберпресингу можуть зазнавати не лише підлітки та діти. Часто жертвами інтернет-агресії з боку незнайомих людей, тобто хейтерів, стають відомі артисти та політики. Психологи попереджають: завдати шкоди людині кібербулінг може гірше за фізичний напад.

Олександр Іванов, фізіогноміст, психолог:

Любой жертве кибербулинга надо понимать, что все, что проявляют другие люди это отражает их, и это не про жертву кибербулинга, это про тех, кто атакует, собственно, если человек кого-то атакует, это его проблемы, его комплексы.

Якщо ви відчуваєте, що жарт зайшов занадто далеко та цькування продовжується навіть після того, як ви попросили людину зупинитись, психологи радять не лякатись, а звернутися по допомогу. І запевняють, що в будь-якому разі кібербулінг можна подолати.