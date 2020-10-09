Євросоюз готує персональні санкції для Олександра Лукашенка [ Редактировать ]
Персональні санкції Євросоюз готує і для Олександра Лукашенка. Офіційне рішення міністри ЄС планують ухвалити на засіданні у понеділок, - повідомляє брюссельський журналіст "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк.
До слова, сам Лукашенко зненацька повірив у коронавірус. Він звинуватив протестувальників у поширенні інфекції в країні. Погрожує, що недільні виступи в Мінську призведуть до спалаху захворювання.
Минулої доби в Білорусі виявили до півтисячі нових заражень. За весь період пандемії більш як 82 тисячі інфікованих. Нині країна переживає другу хвилю, запевняє Лукашенко.
Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994 - 2020):
То, что происходит на улицах Минска по выходным, - понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались.
по теме
Євросоюз вдарив по білоруським чиновникам санкціями
Олександру Лукашенку вдалося уникнути чорного списку Брюсселя. Хоча ЄС не визнає його президентом Білорусі й наполягає на повторних виборах. Утім, не поспішає сваритися із тим, кого в Європі називають останнім диктатором
США утрималися від запровадження санкцій проти Білорусі
Білий дім в останній момент вирішив не приєднуватися до Лондона та Оттави, які запровадили санкції проти Білорусі, хоча спільний пакет було майже погоджено
Дії будуть ефективними: Ангела Меркель прокоментувала санкції проти Білорусі
Олександру Лукашенку вдалося уникнути чорного списку Брюсселя. Хоча ЄС не визнає його президентом Білорусі й наполягає на повторних виборах. Утім, не поспішає сваритися із тим, кого в Європі називають останнім диктатором
Литва розкритикувала ЄС за неспроможність запровадити санкції проти влади Білорусі
У Брюсселі міністри закордонних справ ЄС намагалися затвердити санкції проти команди Лукашенка. Додати їм аргументів до столиці ЄС приїхала і білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська
Росія пригрозила Євросоюзу дзеркальними санкціями
Москва пригрозила Євросоюзу дзеркальними санкціями, якщо там запровадять антиросійські обмеження через отруєння Олексія Навального. Таке в ефірі телеканалу "Дождь" заявила речниця російського МЗС Марія Захарова