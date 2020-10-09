Персональні санкції Євросоюз готує і для Олександра Лукашенка. Офіційне рішення міністри ЄС планують ухвалити на засіданні у понеділок, - повідомляє брюссельський журналіст "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк.

До слова, сам Лукашенко зненацька повірив у коронавірус. Він звинуватив протестувальників у поширенні інфекції в країні. Погрожує, що недільні виступи в Мінську призведуть до спалаху захворювання.

Минулої доби в Білорусі виявили до півтисячі нових заражень. За весь період пандемії більш як 82 тисячі інфікованих. Нині країна переживає другу хвилю, запевняє Лукашенко.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994 - 2020):