Выражение лица "кричащий Кевин" на маске против коронавируса

Актер Маколей Калкин настоятельно призывает людей носить маски в эпоху пандемии коронавируса. Чтобы замотивировать своих поклонников, он надел маску с изображением своего крика из фильма "Один дома".

Выражение лица "кричащий Кевин" появилось благодаря сцене, когда юный герой Калкина впервые пробует на своем нежном детском лице лосьон после бритья и осознает, что это не такие уж приятные ощущения.

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.



Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD