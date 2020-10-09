Маколей Калкин напугал поклонников жуткой маской (фото) [ Редактировать ]
Выражение лица "кричащий Кевин" на маске против коронавируса
Актер Маколей Калкин настоятельно призывает людей носить маски в эпоху пандемии коронавируса. Чтобы замотивировать своих поклонников, он надел маску с изображением своего крика из фильма "Один дома".
Выражение лица "кричащий Кевин" появилось благодаря сцене, когда юный герой Калкина впервые пробует на своем нежном детском лице лосьон после бритья и осознает, что это не такие уж приятные ощущения.
Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020
Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD
На деле получилось жутковато, поскольку создается визуальное впечатление содранной кожи на лице.
"Я просто остаюсь в безопасности от Covid-19, нося "содранную кожу" моей молодой личности. Не забудьте надеть маски, дети", - написал он на своей странице в Twitter.
Таким образом 40-летний актер настоятельно рекомендует носить защитные маски – это самое меньшее, что можно сделать для обеспечения своей безопасности от опасного коронавируса.
Некоторые поклонники в комментариях отметили, что тоже носят такую же маску.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Маколей Калкин высмеял идею Disney переснять фильм "Один дома". Также ранее Маколей Каллкин рассказал правду об отношениях с Майклом Джексоном.
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