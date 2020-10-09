Выражение лица "кричащий Кевин" на маске против коронавируса

Актер Маколей Калкин настоятельно призывает людей носить маски в эпоху пандемии коронавируса. Чтобы замотивировать своих поклонников, он надел маску с изображением своего крика из фильма "Один дома".

Выражение лица "кричащий Кевин" появилось благодаря сцене, когда юный герой Калкина впервые пробует на своем нежном детском лице лосьон после бритья и осознает, что это не такие уж приятные ощущения.

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.



Don't forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020

На деле получилось жутковато, поскольку создается визуальное впечатление содранной кожи на лице.

"Я просто остаюсь в безопасности от Covid-19, нося "содранную кожу" моей молодой личности. Не забудьте надеть маски, дети", - написал он на своей странице в Twitter.

Таким образом 40-летний актер настоятельно рекомендует носить защитные маски – это самое меньшее, что можно сделать для обеспечения своей безопасности от опасного коронавируса.

Некоторые поклонники в комментариях отметили, что тоже носят такую же маску.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Маколей Калкин высмеял идею Disney переснять фильм "Один дома". Также ранее Маколей Каллкин рассказал правду об отношениях с Майклом Джексоном.