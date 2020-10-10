Український борщ - у спадщину ЮНЕСКО. Міністерство культури України пропонує внести культуру приготування борщу до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Так його офіційно визнають українською традицією.

А от які традиції приготування цієї страви існують в Україні? Наші західні та східні кореспондентки дізналися - чи відрізняється борщ в залежності від регіону і навіть перевірили його ціну. Що з того вийшло?

Я навіть розгубилася, дізнавшись, що існує майже 300 рецептів борщу! Його готують, навіть з восьминогами. Рецепти є в інтернеті. А я знайшла господиню, яка приготує борщ з квасолею.

Знайомтеся, це Руслана.

Руслана Козиряцька, жителька Дніпра:

Лена, я тебе вітаю. Дійсно, зараз приготую Вам такий борщ, якого Ви ще точно не куштували. Дивіться…

У кожної української господині - свій рецепт борщу. А ще й кожному регіоні - свої секрети. Родина пані Руслани готує борщ за кількома родинними рецептами.

Руслана Козиряцька, жителька Дніпра:

Це борщ м'ясний, борщ пісний. Це він іде з квасолею. Це борщ, якого мене навчила моя двоюрідна бабуся. Вона була справжньою українкою, проте виросла під Таганрогом. Вона мене навчила робити такий яскравий борщ - кисло-солодкий з квасолею.

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Поки в Олени в Дніпрі все кипить, я разом із Олександром Томеше буду готувати борщ по-Закарпатськи. Спершу на ринку з ним обираємо м'ясо, бо борщ має бути тільки зі свининою і тільки на кістці!

Кореєчка, ребро може бути. Давайте ребро і трошки м'якоті.

Картопля, морква, цибуля, звичайно, буряк і капуста. І це ще не все.

Олександр Томеш, житель Ужгорода:

Є два секретні інгредієнти - один завжди в мене у холодильнику, а другий ми його зараз купимо, але показувати зараз не буду, додамо тільки під час приготування.

Скільки коштуватиме Закарпатський борщ і як його готувати - згодом. А поки, що там у Дніпрі?

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Для наваристого бульйону дніпрянка Руслана додає кілька лаврових листків. Потім засипає картоплю. Далі - готує заправку.

Оскільки у нас в нас бульйону, як такого немає, бо борщ у нас без м'яса і риби, ми основну свою силу і любов вкладаємо у заправку.

До заправки додає томатну пасту. А після (перший секрет) прямо у сковорідку додає цукор. Він має підсилити смак. Далі нарізає варене яйце із зеленню. Дівчина каже: це родинний рецепт.

Беремо вилку, в ідеалі це може бути ступа, взагалі, що-небудь. І ось так от добре вимішуємо. Для чого це робимо, для того, щоб цей аромат пішов з ароматом яйця.

Далі - все в каструлю. Кілька хвилин, і борщ від дніпрянки готовий.

Руслана Козиряцька, жителька Дніпра:

Кажуть, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, а от шлях до серця саме українського чоловіка лежить саме через борщ. Тому першим знімати пробу з нашого героя столу обіднього буде наш оператор Ванечка. Я Вас запрошую до столу. - Очень вкусно!

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Шлях і до серця української жінки - мабуть, теж лежить через борщ.

Цибуля, картопля, морква і звичайно м'ясо - сьогодні ми з Олександром готуватимемо класичний український борщ, однак з секретними інгредієнтами. Секретні інгредієнти - це закарпатське копчене сало та домашня вегета.

Вегета - угорська приправа. Її зготувала мама Олександра: тут терта морква, кольрабі і сіль. Чоловік розповідає: борщ готує по-різному, переважно за рецептами своєї мами.

Олександр Томеш, житель Ужгорода:

Є білий борщ, готується на копченостях і в кінці додається сметана без буряка.

Час для заправки. Саме у її приготуванні Олександр і використовує 2-й особливий інгредієнт.

Олександр Томеш, житель Ужгорода:

Ми будемо зажарку бурячка і морковки робити на салі (нарізає). Шипить сало, (куштує борщ) - Люксовий!

Ну, що ж, борщ по-Закарпатськи готовий. Він у нас вийшов наваристий і я не сумніваюся, що смачний.

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Щодо ціни - то, звісно, закарпатський м'ясний борщ вийшов дорожчий за дніпровського. На нього ми витратили 140 гривень, борщ у Дніпрі коштував сотню.