В Украине дорожают помидоры: эксперты объяснили почему [ Редактировать ]
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Украинские тепличные комбинаты продолжают повышать цены на помидоры. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Основными причинами роста цен стали ухудшение погодных условий, а также снижение средних температур в ночной период.
Темпы созревания томатов в теплицах заметно снизились, что и привело к существенному сокращению выборок и, как результат, к заметному снижению предложения томатов на украинском рынке. Сегодня украинские тепличные комбинаты готовы отгружать томат по 15-22 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Основным фактором для роста цен стало повышение спроса на тепличные томаты. При этом из-за пасмурной прохладной погоды предложение данной продукции на рынке существенно сократилось, что также способствовало удорожанию тепличного томата.
На сегодняшний день томаты закрытого грунта в Украине уже стоят в среднем на 29% дороже, чем в начале октября 2019-го. Представители комбинатов не исключают дальнейшего удорожания при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта.
Ранее "Подробности" сообщали, кому категорически нельзя есть помидоры.
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