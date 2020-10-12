Цены на томаты в Украине уже выше прошлогодних и продолжают расти Источник: соцсети

Украинские тепличные комбинаты продолжают повышать цены на помидоры. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Основными причинами роста цен стали ухудшение погодных условий, а также снижение средних температур в ночной период.

Темпы созревания томатов в теплицах заметно снизились, что и привело к существенному сокращению выборок и, как результат, к заметному снижению предложения томатов на украинском рынке. Сегодня украинские тепличные комбинаты готовы отгружать томат по 15-22 грн/кг, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Основным фактором для роста цен стало повышение спроса на тепличные томаты. При этом из-за пасмурной прохладной погоды предложение данной продукции на рынке существенно сократилось, что также способствовало удорожанию тепличного томата.

На сегодняшний день томаты закрытого грунта в Украине уже стоят в среднем на 29% дороже, чем в начале октября 2019-го. Представители комбинатов не исключают дальнейшего удорожания при условии сохранения сегодняшних темпов сбыта.

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