Ціни на автогаз в Україні і далі зростають. Тільки за останній тиждень на деяких заправках - на 40 копійок за літр. Середня вартість по країні - 12 гривень 30 копійок за літр газу. Про інші зміни у вітчизняній економіці - Геннадій Вівденко.

Обіцяють буде доступнішою. В уряді заявили, що кредитна програма 5-7-9 річних відсотків буде полегшена для отримання позик через уповноважені банки для малого та середнього бізнесу. Таке рішення вже ухвалив Кабмін. Зокрема йдеться про те, що підприємці зможуть залучати пільгові кредити під низькі відсотки на купівлю землі та нежитлові об'єкти нерухомості. Водночас підвищено поріг для отримання державних кредитів за низькою ставкою. Раніше підприємці мали право отримати таку позику з річним доходом підприємства до ста мільйонів гривень. А тепер до трьохсот тридцяти мільйонів. За твердженням глави уряду, кредитів за програмою 5-7-9 вже видано на більш ніж 9 мільярдів гривень.

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Україна на шляху до тотальної бідності. Світовий банк зробив відповідний невтішний прогноз. У цьому документі щорічно розраховується такий показник, як "межа національної бідності". Поріг - 5 половиною доларів доходу на душу населення на день. Багато українців за дослідженням Світового банку вже не дотягує до цього ключового щоденного показника статку. Зокрема, внаслідок короно-економічної кризи. Водночас уповноважена із прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова заявила, що 80 відсотків українських пенсіонерів перебувають у зоні так званої монетарної бідності. Тобто не можуть оплатити мінімальні людські потреби. Гірше того - виникла бідність серед робочого класу. За інформацією Омбудсмена, кожен третій працівник зараз не може забезпечити свої життєві потреби. А кожен другий мусить працювати на другій роботі, щоб покрити свої видатки.

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Українська кукурудза б'є річні цінові рекорди на світовому ринку. Лише за тиждень вартість на морській перевалці на півдні України за тонну підскочила на 10 доларів. А загалом тонна цього зерна вже коштує понад 200 доларів. Про це свідчать дані фінансово-товарних терміналів світових торговців зерном. Дощі дещо завадили збиранню цієї культури в багатьох областях України цього місяця, тож фермери притримують продаж.