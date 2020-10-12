В Харькове пока не будут отправлять школьников на досрочные каникулы. До официального приказа Министерства образования или Кабинета министров школы продолжат учиться в обычном режиме.

Об этом заявила директор Департамента по образованию Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает "Харьков Today".

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По ее словам, в школах Харькова ситуация стабильная, на дистанционном обучении находятся менее 2 % классов.

"Сейчас учебные учреждения работают в штатном режиме. Ни одна школа не закрыта. Из 4388 классов, которые есть в наших школах, на сегодня дистанционно учатся 82 класса, или менее 2%", - отметила Деменко.

Ранее сообщалось, что Минобразования призвало школы начать досрочные каникулы.

Также мы писали о том, что в Минобразования назвали регионы-лидеры по "коронавирусным" школам.