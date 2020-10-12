Міносвіти закликали школи розпочати дострокові канікули [ Редактировать ]
Дострокові канікули з 15 до 30 жовтня. Рекомендаційні листи з такою порадою до всіх закладів загальної середньої освіти сьогодні надсилає Міносвіти. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра Сергій Шкарлет.
А ресторанам і клубам у "помаранчевій" зоні радять працювати - до 22 години. Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький повідомив, що в Києві, Одесі та Маріуполі почнуть готувати великі інфекційні госпіталі другої хвилі. До роботи залучать інтернів та студентів-медиків. У багатьох регіонах - лікарні, що приймають ковідних хворих, - перевантажені.
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