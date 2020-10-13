У Білорусі дозволили силовикам використовувати бойову зброю на акціях протесту. Як пояснили в тамтешньому міністерстві внутрішніх справ, усе через те, що народні виступи стали надто радикальними.

У білоруській опозиції на це заявили, що не вірять у діалог під дулом автомата. Нагадаю, напередодні в Євросоюзі заявили, що до санкційного списку планують включити й Олександра Лукашенка.