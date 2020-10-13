Муж Дорофеевой заявил об изменах [ Редактировать ]
Певец и телеведущий Владимир Дантес рассказал о том, как изменял своим девушкам. Как он сам считает, тогда ему чего-то не хватало.
Супруг певицы Нади Дорофеевой признался, что расстался с невинностью в 20 лет.
А в 20, через некоторое время, я стал популярным. Я был тогда в каких-то отношениях, но мне сорвало крышу. Оказывается, мне казалось тогда, что я всем нужен, все хотят меня. Я поступал тогда, как свинья.
Как считает Владимир, в прошлых отношениях ему "чего-то не хватало".
Но когда появляется в жизни человек, с которым тебе хорошо, другие женщины не интересуют.
Дантес подчеркнул, что нынешней супруге Дорофеевой он не изменяет.
Раньше сообщалось о том, что обнаженная Дорофеева ошарашила поклонников. Мы также писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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