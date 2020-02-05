В среду, 5 февраля, Владимир Дантес, который более известен под сценическим именем DANTES, выпустил клип на свой новый сингл "Более или Менее". Соответствующее видео появилось на его странице в YouТube.

Это уже вторая работа в сольной карьере певца. Снятый одним дублем, клип поднимает тему эмоциональности и переживаний мужчин в отношениях наравне с девушками.

"В нашем патриархальном обществе в мужчине воспитывают и одобряют только маскулинные черты. Он должен быть сильным, все терпеть, хотя нам тоже хочется иногда поплакать, быть слабыми, проявлять такие чувства, как любовь, сожаление, сочувствие, нежность. Мужчины действительно имеют право быть такими, какими хотят, а не загонять себя в рамки гендерных стереотипов", - комментирует новую работу DANTES.

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