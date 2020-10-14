У Харкові ветерани та волонтери прийшли сьогодні до монумента захисникам України. Його звели рік тому, і це також була історія боротьби та волі. Яка саме?

До монумента захисникам України приходять і учасники бойових дій, і волонтери.

Анжела Денисенко викладає у педагогічному. Як онука офіцера, не змогла сидіти склавши руки, коли почалася війна і з харків'янами створила волонтерську групу "Хелп Армі", допомагають воїнам, навіть організували музичний батальйон.

Анжела Денисенко, волонтерка:

Були концерти навіть під обстрілом. Чутно і автоматні черги, але ми розуміли, що це найменше, що ми можемо зараз хлопцям дати - підтримати. І показати, що ми не боїмось. Бо у них війна тут кожного дня. Кожної ночі, кожної миті.

Ігор Черняк з 2014 року волонтером їздить на Донбас допомагати армії. Говорить: саме такі місця - пам'яті та вдячності - нині дуже важливі.

Ігор Черняк, волонтер:

Дуже велику ціну український народ заплатив за свою свободу, за свою волю. Ті події, та війна, яка відбувається останні 6 років, і коли ми продовжуємо платити цю страшну ціну майже кожного дня, то ми маємо вшановувати наших захисників і захисниць, і дуже добре, що на теперішній час це офіційне державне свято.

Цей монумент відкрили рік тому. Народжувався він важко. Створити пам'ятник запропонували ветерани АТО. Але на те, щоб знайти місце, затвердити макет та виготовити скульптуру, пішло три роки.

Микола Сапєлкін, учасник бойових дій:

Було запропоновано 6 варіантів пам'ятників. Були довгі перемовини стосовно, "а який нам пам'ятник потрібно ставити". І Юлія Олександрівна Світлична включилася, - на той час була губернатором, - і вона включилася у цей процес комунікації, і у 2018 році вдалось дійти до єдиної концепції.

Коротка церемонія. Хвилина мовчання - і залпи під звуки гімну.

Квіти до монумента з написом "Герої не вмирають" несуть і цивільні, і люди у формі. Торік, під час відкриття пам'ятника планували, що на ньому будуть постійно оновлювати імена - викарбовувати прізвища тих, хто поклав своє життя за Україну. Та донині цього ще не зробили.