Вихід Росії з консультацій щодо MH17 свідчить про її страх перед правдою, - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови зі своїм нідерландським колегою Стефом Блоком.

Міністри зокрема обговорили взаємодію країн у рамках як судових процесів у Нідерландах, так і в міжнародних судових інстанціях.

Нагадаємо, напередодні Росія відмовилася від консультацій з Нідерландами та Австралією щодо збитого 2014 року над Донеччиною літака "Малайзійських авіаліній" - тоді загинули 298 людей.