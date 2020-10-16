Справа MH17: Україна та Нідерланди обговорили вихід Росії з судового процесу [ Редактировать ]
Вихід Росії з консультацій щодо MH17 свідчить про її страх перед правдою, - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови зі своїм нідерландським колегою Стефом Блоком.
Міністри зокрема обговорили взаємодію країн у рамках як судових процесів у Нідерландах, так і в міжнародних судових інстанціях.
Нагадаємо, напередодні Росія відмовилася від консультацій з Нідерландами та Австралією щодо збитого 2014 року над Донеччиною літака "Малайзійських авіаліній" - тоді загинули 298 людей.
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