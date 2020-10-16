В п’ятницю ввечері, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко розкритикувала передачу тарифів "на місця".

"Ви знаєте, "слуги" пропонують, щоб громади користувались здоровим глуздом, а ось цього здорового глузду сьогодні не вистачає, насамперед, центральній владі. Дуже дивно чути від керівництва профільного комітету, що сьогодні на 60% більше в нас газу. Треба говорити правду. Ми мали аномально теплу зиму і з цим дуже повезло владі. Через ковід так само, зменшилось дуже серйозно використання електроенергії і на цьому тлі мали би знизитись тарифи. Сьогодні в усьому світі найменші ціни на електроносії через аномальні температури. Що ми бачимо насправді? Нічого не відбувається. 20 жовтня мав зібратись парламент для того, щоб приймати бюджет на 2021 рік. "Слуги" навіть не спромоглись зібратись на комітет для того, щоб ми ухвалили це рішення. І тому бюджет обговорюватись не буде", - зазначила Геращенко.

Також депутатка зауважила, що люди скаржаться на те, що після того, як була розділена платіжка на комунальні послуги та постачання теплоносіїв, зросли тарифи.

"Чому так відбулось? Немає відповіді. Залишились ті самі послуги і стільки ж отримують люди тепла. Тепер, законопроект. Який уряд подає в парламент для того, щоб перекласти тепер відповідальність на громади на формування цін. Незрозуміло, хто буде нести відповідальність. Власне, сьогодні, коли криза непрофесіоналізму накриває центральну владу, після місцевих виборів може трапитись катастрофа на місцях. І от на цю катастрофу хочуть ще й передати формування тарифів... Я вважаю, що цей законопроект може зруйнувати тарифну систему. Тут буде включатись політиканство", - додала Геращенко.