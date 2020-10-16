Це "тарифний колапс": Геращенко розкритикувала новий закон [ Редактировать ]
В п’ятницю ввечері, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко розкритикувала передачу тарифів "на місця".
"Ви знаєте, "слуги" пропонують, щоб громади користувались здоровим глуздом, а ось цього здорового глузду сьогодні не вистачає, насамперед, центральній владі. Дуже дивно чути від керівництва профільного комітету, що сьогодні на 60% більше в нас газу. Треба говорити правду. Ми мали аномально теплу зиму і з цим дуже повезло владі. Через ковід так само, зменшилось дуже серйозно використання електроенергії і на цьому тлі мали би знизитись тарифи. Сьогодні в усьому світі найменші ціни на електроносії через аномальні температури. Що ми бачимо насправді? Нічого не відбувається. 20 жовтня мав зібратись парламент для того, щоб приймати бюджет на 2021 рік. "Слуги" навіть не спромоглись зібратись на комітет для того, щоб ми ухвалили це рішення. І тому бюджет обговорюватись не буде", - зазначила Геращенко.
Також депутатка зауважила, що люди скаржаться на те, що після того, як була розділена платіжка на комунальні послуги та постачання теплоносіїв, зросли тарифи.
"Чому так відбулось? Немає відповіді. Залишились ті самі послуги і стільки ж отримують люди тепла. Тепер, законопроект. Який уряд подає в парламент для того, щоб перекласти тепер відповідальність на громади на формування цін. Незрозуміло, хто буде нести відповідальність. Власне, сьогодні, коли криза непрофесіоналізму накриває центральну владу, після місцевих виборів може трапитись катастрофа на місцях. І от на цю катастрофу хочуть ще й передати формування тарифів... Я вважаю, що цей законопроект може зруйнувати тарифну систему. Тут буде включатись політиканство", - додала Геращенко.
по теме
Медики массово увольняются - Николай Скорик
Николай Скорик рассказал о больницах, которые принимают больных COVID-19
ЦВК не знає, як застосовувати закон про вибори - Власенко
Сергій Власенко розповів про порушення на місцевих виборах-2020
В Украине вырастут тарифы на электроэнергию
На этот раз план чиновников - повысить тариф на передачу, то есть доставку тока
Пожар в Луганской области: Нестор Шуфрич оценил действия властей
Нестор Шуфрич дал оценку действиям власти в ликвидации последствий пожаров на востоке Украины
Выборы-2020: Александр Попов спрогнозировал, когда ждать серьезных нарушений
Кандидат на должность городского главы Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов рассказал о возможных нарушениях