Передвиборча соціологія: "Опозиційна платформа - За життя" очолила рейтинг політичних вподобань українців на Одещині [ Редактировать ]
"Українська соціологічна група" уже кілька тижнів поспіль у кожній області проводить дослідження. Людям ставлять питання: за кого б ви проголосували, якби вибори відбулися зараз. Що відповіли одесити?
Якщо б вибори на Одещині відбулися вже зараз. За опитуванням "Української соціологічної групи", в обласну раду першою проходить:
- "Опозиційна платформа - За життя" - за них 36 відсотків голосів респондентів (36,1%);
- У "Слуг народу" більше 19 процентів;
- Третя - партія "Довіряй ділам" (16,3%)
Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна":
Жители Одессы и области считают, что ситуация развивается в неправильном направлении - тоже самое мы видели в сентябре: недовольство деятельностью власти сохраняется, а поэтому и картина электоральных неизменна: "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидирует на выборах в областной совет.
В одеську міську раду розклад такий:
- У партії "Довіряй ділам" майже 33 відсотка (32,8%);
- Друга - "Опозиційна платформа - За життя" - 27 процентів (27,2%);
- "Слуги" - треті (11,6%)
Щодо виборів міського голови, то згідно із опитуванням, потрапити до другого туру найбільші шанси мають чинний мер Геннадій Труханов (48%) та кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик (19%).
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