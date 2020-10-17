"Українська соціологічна група" уже кілька тижнів поспіль у кожній області проводить дослідження. Людям ставлять питання: за кого б ви проголосували, якби вибори відбулися зараз. Що відповіли одесити?

Якщо б вибори на Одещині відбулися вже зараз. За опитуванням "Української соціологічної групи", в обласну раду першою проходить:

"Опозиційна платформа - За життя" - за них 36 відсотків голосів респондентів (36,1%);

У "Слуг народу" більше 19 процентів;

Третя - партія "Довіряй ділам" (16,3%)

Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна":

Жители Одессы и области считают, что ситуация развивается в неправильном направлении - тоже самое мы видели в сентябре: недовольство деятельностью власти сохраняется, а поэтому и картина электоральных неизменна: "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидирует на выборах в областной совет.

В одеську міську раду розклад такий:

У партії "Довіряй ділам" майже 33 відсотка (32,8%);

Друга - "Опозиційна платформа - За життя" - 27 процентів (27,2%);

"Слуги" - треті (11,6%)

Щодо виборів міського голови, то згідно із опитуванням, потрапити до другого туру найбільші шанси мають чинний мер Геннадій Труханов (48%) та кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик (19%).