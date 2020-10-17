Кабмин Украины инициировал штрафы за неправильное ношение масок [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду два законопроекта, которые обязывают украинцев носить медицинские маски правильно. Первый законопроект №3891 вводит штрафы для физических лиц. Передает 112.
Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан
Второй законопроект №3890 – штрафы для юридических лиц.
Как известно, ранее нарушителей карантина могли оштрафовать на 17 тыс. грн, а сейчас предлагается штраф в размере 170 грн для тех, кто надел маску неправильно. При повторном нарушении штраф составит уже 255 грн.
Стоит отметить, что наказывать будут и тех, кто пускает в общественный транспорт, торговые центры и другие учреждения посетителей с надетыми неправильно масками. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.
За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе и респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, а также и изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан
Напомним, ранее Украина обновила карантинные зоны, решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в регионах.
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