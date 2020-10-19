Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,43 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 октября установлен на таком уровне: 33,4343 гривен за евро (+0,1325 грн). При этом курс евро на 19 октября составляет 33,3018 гривен за евро.

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