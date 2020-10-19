В Нагірному Карабасі поновилися воєнні дії [ Редактировать ]
Воєнні дії поновилися в Нагірному Карабаху. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль 13 сіл у спірному регіоні. За його словами, це відповідь Баку на порушення перемир'я з боку Вірменії. Сторони домовилися про припинення вогню напередодні. Але умовна тиша тривала лише кілька годин. Країни звинувачують одна одну в порушенні домовленостей. Відновлення бойових дій засудили в Євросоюзі.
А Радбез ООН сьогодні, о десятій вечора за київським часом, проведе консультації щодо Нагірного Карабаху. Закрите засідання скликали за ініціативи США, Франції та Росії. Ескалація в регіоні розпочалася 27 вересня. А загалом протистояння між країнами триває з 1988. Юридично Нагірний Карабах є територією Азербайджану, однак більшість населення регіону становлять вірмени.
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