Нині в закладі працює комісія, яка вивчає всі обставини трагедії

На Прикарпатті від ускладнень ковід помер восьмирічний вихованець Печеніжинської школи-інтернату. Там навчають дітей, які потребують корекції розумового розвитку. Після занять у четвер у дитини різко підвищилася температура.

У тяжкому стані хворого доправили до дитячої районної лікарні. Втім, врятувати не змогли. Нині в закладі працює комісія, яка вивчає всі обставини трагедії.