На Прикарпатті COVID-19 вбив дитину [ Редактировать ]
На Прикарпатті від ускладнень ковід помер восьмирічний вихованець Печеніжинської школи-інтернату. Там навчають дітей, які потребують корекції розумового розвитку. Після занять у четвер у дитини різко підвищилася температура.
У тяжкому стані хворого доправили до дитячої районної лікарні. Втім, врятувати не змогли. Нині в закладі працює комісія, яка вивчає всі обставини трагедії.
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