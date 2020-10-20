Індія стала лідером із захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
У світі за минулу добу ковід підхопили понад 300 тисяч людей. Найбільше нових хворих в Індії понад 55 тисяч. На другому та третьому місцях США та Бразилія.
В Європі лідер з захворюваності Велика Британія. Там близько 19 тисяч нових випадків. Загалом від початку епідемії коронавірус у світі підхопили вже більш як 40 мільйонів 600 тисяч людей. Понад мільйон 120 тисяч - померли.
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