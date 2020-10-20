У Варшаві не святкуватимуть Новий рік [ Редактировать ]
Варшава не святкуватиме Новий рік через епідемію коронавірусу. Щороку у новорічну ніч в польській столиці влаштовують концерт, в якому беруть участь місцеві та світові зірки. Утім, цього разу у мерії заявили, що "здоров'я жителів важливіше" за розваги.
Через збільшення захворюваності в країні в червону зону перевели половину повітів та більшість воєводських міст. За минулу добу в Польщі інфікувалися майже 7 з половиною тисяч. 41 людина - померла.
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