Варшава не святкуватиме Новий рік через епідемію коронавірусу. Щороку у новорічну ніч в польській столиці влаштовують концерт, в якому беруть участь місцеві та світові зірки. Утім, цього разу у мерії заявили, що "здоров'я жителів важливіше" за розваги.

Через збільшення захворюваності в країні в червону зону перевели половину повітів та більшість воєводських міст. За минулу добу в Польщі інфікувалися майже 7 з половиною тисяч. 41 людина - померла.