Украинская газотранспортная система (ГТС) будет поэтапно отказываться от 60-70% своих мощностей из-за сокращения транзита газа из России в Европу. Об этом в интервью S&P Global Platts рассказал гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Наша ГТС способна транспортировать 145 млрд куб. м газа в год из России в Европу, но в следующем году транзит составит всего 40 млрд куб. м. Нам не нужна такая компрессорная мощность, которую мы имеем сейчас. Нам придется поэтапно отказаться от 60-70% мощностей, потому что они просто не нужны.

ГТС нужно будет уменьшить мощности для сокращения расходов, поскольку через пять лет, возможно, придется обеспечивать социально приемлемые тарифы в случае потери транзита российского "Газпрома".

Уже определены компрессорные станции, которые будут сокращены. Сейчас мы находимся в процессе подготовки, поэтому через пять лет наша система будет полностью оптимизирована и будет функционировать в новых рыночных условиях.

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В декабре 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт по транзиту газа, который оценивается в $7-15 млрд в зависимости от объемов поставки. Как сообщал председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, в 2020 году российский монополист заплатит Украине за услуги по транспортировке топлива в Европу около $2 млрд.

Коболев напомнил, что в заключенном в конце 2019 года контракте на транзит российского газа через Украину прописан принцип "качай или плати".

Напомним, что глава "Газпрома" Алексей Миллер еще в 2016 году говорил о сокращении мощностей газопроводов в "ужгородском коридоре". Монополия обещала ликвидировать часть своих газопроводов в центральном транзитном коридоре "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому через Украину проходил основной поток российского газа в ЕС.

Эти намерения были реализованы лишь частично, поскольку транзит через Украину был сохранен в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 45 млрд кубометров в последующие четыре года. При этом мощность газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" превышает 160 млрд кубометров в год.

Ранее сообщалось, что "Газпром" начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину.