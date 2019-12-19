Старт работы нового оператора ГТС: Гончарук рассказал о сроках [ Редактировать ]
Секретариат Энергетического сообщества одобрил сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы. Положительное заключение по этому обнародовано 17 декабря.
"Это очень важное решение подтверждает, что анбандлинг Нафтогаза осуществляется в соответствии с европейскими правилами. Ожидаем старт работы нового оператора ГТС уже в январе 2020 года", - подчеркнул премьер-министр.
Раньше сообщалось о том, что в Украине переходят на электронные студенческие. А также выезжать в Россию по внутреннему паспорту запретят.
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