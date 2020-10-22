Новая киевская власть должна восстановить систему здравоохранения, разрушенную медреформой. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов во время посещения медицинских учреждений города.

"Тема медицины сейчас стала актуальной для каждого жителя Киева. И в этой ситуации мы видим, что система здравоохранения разрушена реформой последних лет. Врачи увольняются, а жители города не имеют того уровня бесплатного медобслуживания, который был семь лет назад. Цель нашей команды после выборов – восстановить городскую медицину, сделав медуслуги доступными и качественными", – заявил Александр Попов.

Политик сообщил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" на уровне парламента уже принимает меры, направленные на ликвидацию негативных последствий "медреформы Супрун".

"После выборов мы будем вести ту же политику в Киеве. Необходимо увеличить финансирование здравоохранения из муниципального бюджета, чтобы не дать уничтожить сеть поликлиник и больниц города. Необходимо открыть новые амбулатории, чтобы первичная медицинская помощь была рядом с домом каждого жителя города. И отдельным решением необходимо ввести для киевлян коммунальную медицинскую страховку, которая сделает лечение доступным и качественным", - рассказал он.

По мнению кандидата в мэры Киева от "Оппозиционной платформы- За жизнь" городская власть не должна ждать, пока проект страховой медицины примут на уровне страны.

"Мы можем никогда этого не дождаться. А киевлянам нужна медицинская помощь сегодня, завтра и каждый день. У нас уже есть механизмы, с помощью которых можно запустить муниципальную программу страховой медицины. "Карта киевлянина" станет одновременно и страховой картой, с помощью которой жители города будут получать бесплатное медицинское обслуживание во всех киевских клиниках", – подытожил Александр Попов.

Напомним, в период руководства Александра Попова Киевской горгосадминистрацией было капитально отремонтировано и укомплектовано современным оборудованием инфекционное отделение Александровской больницы. На данный момент это единственное медучреждение Киева, способное проводить полноценное лечение коронавируса.