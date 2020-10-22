Права і свободи людини: білоруській опозиції присудили почесну премію [ Редактировать ]
Білоруській опозиції присудили премію імені Андрія Сахарова за захист прав людини та свободу думки. Про це заявив президент Європейського парламенту Давид Сассолі. За його словами, таке рішення ухвалили через сміливість членів Координаційної ради опозиції Білорусі, зокрема, Світлани та Сергія Тихановських, Марії Колесникової та нобелівського лауреата Світлани Алексієвич.
Сама ж церемонія нагородження відбудеться в Страсбурзі 16 грудня. Премія Сахарова - з 88 року - є щорічною відзнакою Європарламенту для тих, хто бореться за права і свободи людини. Торік премію отримав українець Олег Сенцов.
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