Обличчям до обличчя. Коронавірус вніс корективи й в американські вибори. Особливо коронавірус у Трампа. Та попри все вже за кілька годин Трамп і Байден зійдуться у двобої на фінальних теледебатах. Як до них готуються? І в яку рекордну суму вже обійшлися Америці перегони? Дмитро Анопченко - з місця подій.

Місце на майданчику для преси оператори займали ще на світанку і все, щоб вибрати найкращу позицію навпроти цього корпусу Університету Белмонта в Невшіллі, де Трамп і Байден зійдуться у фінальному двобої. Зал досі темний - поки що готують лише сцену, а ближче до вечора, за місцевим часом, увімкнуть світло і запросять приблизно сотню глядачів. А наразі старенька типографія друкує афіші. Наклад обмежений; жодних комп'ютерів, текст набирали вручну, тож кожна з них стане сувеніром, за який згодом битимуться колекціонери.

Ми із самого ранку у Нешвілі, де відбуватимуться дебати. Хочу показати цікавий момент, будинок де зустрінуться два кандидати відділений від решти трьома кордонами охорони. Навіть місцевим без спецперепустки додому не пройти. Ще один цікавий момент пов'язаний із вартістю компанії. Чотири роки тому вся Америка була в шоці від вартості передвиборчої компанії - рекордні 6 мільярдів доларів. Але зараз цей рекорд побито, витрати вже сягнули 11 мільярдів доларів і це ще не фінал. До виборів півтора тижні. Кандидати кидають в бій важку антигелію.

На боці Байдена виступив Барак Обама. Уперше за всю кампанію з'явившись на мітингу кандидата від демократів. Прийняли тепло - він і досі дуже популярний. І Обама не підвів свого колишнього напарника, Байдена, - критикував Трампа жорстко і завзято.

Барак Обама, Президент США (2009-2017):

Це ж не реаліті-шоу, а нинішня реальність. У якій ми змушені жити з наслідками того, що президент не здатний виконувати свою роботу.

Підпільну агітацію ведуть Росія та Іран і тепер намагаються вплинути на громадську думку.

Джон Реткліфф, директор національної розвідки США:

Так, ми підтверджуємо, що частину особистої інформації виборців отримали Іран і окремо від нього - Росія.

Жертвам хакерів тепер надходять дивні і-мейли та смс - агітація проти Трампа. От тільки тепер, коли відправника з'ясували, вона може мати і зворотній ефект. Так само, частина виборців почала співчувати Трампові після того, як правила дебатів в останній момент змінили, забравши в нього можливість перебивати і сперечатися із суперником. І чинний президент тепер у пошуках підтримки за будь-якої нагоди на це скаржиться.

Дональд Трамп, Президент США:

Думаю, це дуже несправедливо, що вимикатимуть мікрофони. Несправедливо, що не обговорюватимемо зовнішньої політики. І ведуча дуже упереджена!

Як виходитиме із ситуації Трамп за умов, коли більше не можна говорити одночасно із суперником? Які "домашні заготовки" має і наскільки жорсткими будуть дебати? За цим сьогодні стежитиме вся Америка, адже помилка одного з політиків на теле-дуелі може коштувати йому посади.