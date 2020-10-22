А в Чернівцях вигадали інший спосіб впливу на вибори. По місту поширюють листівки із закликом не йти на голосування через коронавірус. Хто за цим стоїть? І що з цього приводу думає поліція - Ольга Паламарюк з'ясовувала.

Цілий пакунок ось таких листівок у своїй поштовій скриньці знайшов друг Романа. Надіслав йому фото. І попросив опублікувати у соцмережі.

Роман Якобчук, житель Чернівців:

Звісно, мене це обурило. А так, як він у соціальних мережах рідко сидить, я кажу: я викладу за тебе. Виклав це. І дуже багато коментарів, де люди, дійсно, ведуться і лякаються.

На звичайному аркуші начебто асоціація медиків-волонтерів звертається до виборців старшого віку. Закликає приходити на дільниці лише в рукавичках, окулярах та дорогих респіраторах високого класу захисту. А після голосування одразу йти на прийом до сімейного лікаря.

Роман Якобчук, житель Чернівців:

Лікарні і так переповнені, і це не буде нічим відрізнятися від виборчої ділянки. П'ятий пункт - після повернення з виборчої дільниці, негайно здайте ПЦР-тест на COVID-19. Люди похилого віку і так протягом року дуже залякані, сидять вдома, бояться навіть в магазин вийти.

На листівки вмить відреагували соцмережі. І якщо дехто одразу зрозумів, що це фейк, то є і ті, хто цим агіткам повірив. Спростовувати інформацію взялися медики. Кажуть: дистанція на виборчих дільницях, як і засоби захисту, потрібні. Однак достатньо буде і звичайних масок.

Наталія Гопко, в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру:

Така інформація не відповідає дійсності. І достатньо медичних масок або навіть масок, які виготовлені самостійно зі всіма застереженнями і правилами їх використання.

А от політологи впевнені: за допомогою таких листівок хтось намагається зірвати вибори.

Ігор Баб'юк, політолог:

Якщо буде маленька явка, то, звичайно, і похибка між кандидатами може бути досить невеликою, незначною. А оскільки в нас йде дуже запекла боротьба за посаду міського голови, то є підстави говорити, що це робили зі штабу одного із кандидатів на посаду міського голови.

Справою вже займаються правоохоронці. Знайшли двох студентів, які розносили листівки. Але ті кажуть, що не знають замовників.

Лілія Вакарюк, прессекретарка ГУНП у Чернівецькій області:

Правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили двох осіб, які якраз розповсюджували ці матеріали. Поліцейські відібрали в них пояснення.

Волонтерської організації, що значиться у листівках, у Чернівцях не існує. Місце, де друкували папірці, знайти майже не реально. Тож залишається сподіватися лише на самих виборців. І на те, що здоровий глузд врешті візьме гору.