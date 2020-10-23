В Полтаве, не смотря на "красную зону", ослабят карантинные ограничения. Об этом сообщил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.

По его словам, в городе возобновят работу кинотеатры и не будут вводить новых ограничений.

Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот - к работе смогут вернуться кинотеатры.

В Полтаве будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты.

Ранее мы писали, что Полтава и Черновцы оказались в "красной зоне" карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях.