В Полтаве отказались усиливать карантин [ Редактировать ]
В Полтаве, не смотря на "красную зону", ослабят карантинные ограничения. Об этом сообщил секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота.
По его словам, в городе возобновят работу кинотеатры и не будут вводить новых ограничений.
Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот - к работе смогут вернуться кинотеатры.
В Полтаве будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты.
Ранее мы писали, что Полтава и Черновцы оказались в "красной зоне" карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях.
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