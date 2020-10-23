Британські аналітики назвали Тихановську президентом Білорусі [ Редактировать ]
На президентських виборах у Білорусі перемогла Світлана Тихановська. У цьому впевнені в британському аналітичному центрі Chatham House, який нещодавно провів соцопитування серед білорусів.
За їхніми даними, за Тихановську віддали голоси понад 52 відсотки виборців, за Олександра Лукашенка лише 20. Водночас більш як 70 відсотків опитаних вважають президентські вибори 9 серпня - сфальсифікованими.
Через це в країні вже понад два місяці не вщухають масові протести. Нагадаю, за офіційними даними ЦВК Білорусі, за чинного главу держави віддали голоси майже 80 відсотків виборців, за Тихановську - 20.
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