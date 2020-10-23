Без хаосу та лайки. У США завершилася фінальна частина дебатів між Дональдом Трампом та Джо Байденом. Цього разу все минуло спокійніше.

Утім, чинний глава держави встиг відзначитися тим, що пообіцяв повертати на батьківщину мігрантів із низьким IQ. А свого суперника від демократів назвав "корупційним політиком", заявивши про зв'язки його родини з українською енергетичною компанією Burisma.

Байден - у відповідь - нагадав Трампові про несплачені податки. А також про невміле керування країною і зокрема провалену боротьбу з коронавірусом, через що в Штатах найвищі показники захворюваності у світі. До президентських виборів у США лишилося менш як два тижні.

Джо Байден, кандидат у президенти США від демократів:

Майже 220 тисяч американців померли. Якщо ви не сприймаєте всього, що я сьогодні кажу, то почуйте хоча б таке: відповідальний за це не контролює ситуації. І цей дехто - через таку кількість смертей - більше не повинен бути президентом Сполучених Штатів.

Дональд Трамп, кандидат у президенти США: