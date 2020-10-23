В пресс-центре можно будет получить оперативную информацию о ходе голосования по всей Украине. Мы будем вести параллельный подсчет голосов. Запланированы ежечасные телемосты с регионами, брифинги и пресс-конференции.

Приносим наши извинения, но в связи с карантином количество присутствующих в пресс-центре может быть ограничено.

Для обеспечения полного и всестороннего информирования работы пресс-центра, трансляция брифингов будет осуществляться на партийных ресурсах в соцсетях:

facebook.com/OppositionPlatformForLife

youtube.com/c/ОПОЗИЦІЙНАПЛАТФОРМАЗАЖИТТЯ

и партийном сайте: zagittya.com.ua

Аккредитация представителей СМИ будет проходить до 16.00 24 октября 2020 года.

Телефон для аккредитации: 097-560-90-09 (Людмила) или присылайте сообщение на электронную почту: [email protected]

Место проведения: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 23-Б, 1 этаж (конференц-зал).