Компания Microsoft создала прибор, позволяющий потрогать виртуальную реальность. Новое устройство, контроллер тактильной фокусировки Haptic PIVOT, предназначено для расширения опыта в виртуальных средах, пишет internetua.com.

Устройство крепится к запястью и отслеживает движения руки. В момент, когда пользователь хочет взять виртуальный объект, происходит точная имитация опыта, который человек переживал бы в реальности, сталкиваясь с похожим предметом.

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На видео показано, что пользователь чувствует сопротивление, срывая яблоко с дерева. Вслед за этим ощущением следует реакция, возникающая при падении (или бросании) яблока в ближайшую корзину или при ловле его другой рукой.

Haptic PIVOT представляет собой ранний прототип и оснащен датчиками, используемыми в Microsoft HoloLens. По словам инженеров, устройство способно имитировать ловлю мяча, летящего со скоростью 96 км/час. О планах коммерческого запуска ничего не известно.

Ранее сообщалось, что Microsoft объявила о скорой "смерти" Windows 10.