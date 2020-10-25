Кількість хворих на коронавірус у світі наближається до 43 мільйонів. Світова першість з захворюваності у США - там близько 9 мільйонів інфікованих. Мільйоном менше - в Індії. В Бразилії заразилися майже 5 з половиною мільйонів людей. На четвертому місці - Росія, де офіційно зафіксували майже півтора мільйона хворих на COVID-19.

Загалом від початку епідемії коронавірус у світі не змогли подолати мільйон 150 тисяч. Більш як 31 з половиною мільйон вже одужали.