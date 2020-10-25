Юрий Бойко призвал всех жителей Донбасса, у которых власть не смогла украсть право на волеизъявление - прийти на участки и восстановить справедливость. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в Рубежном Луганской области, где он голосовал 25 октября.

"Сегодня я специально приехал в Рубежное, в свой родной город, чтобы проголосовать здесь, на Донбассе, и поддержать своих земляков. 500 тысяч жителей региона лишили права голосовать за местную власть. Абсолютно мирные города, такие как Волноваха, Лисичанск, Северодонецк, которые выбирали местную власть в 2015 году, выбирали президента и парламент в 2019-м, оказались лишены права голоса из-за преступных действий власти", - отметил политик.

Юрий Бойко подчеркнул важность сегодняшнего голосования для жизни всей страны, для жизни каждой семьи.

"Я призываю всех жителей Донбасса, у которых власть не смогла украсть право на волеизъявление, прийти на участки и восстановить справедливость. Голос Донбасса должен быть услышан! Голосуйте за мир, стабильность и развитие для нашей страны!" - подчеркнул Сопредседатель партии.