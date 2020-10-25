Чому ці вибори дуже важливі? І чому боротьба між кандидатами за владу на місцях була такою запеклою? Все через децентралізацію. Бо на місця дали і більше повноважень, і більше грошей.

Тож які саме повноваження має місцева влада? І як її реальні можливості відрізняються від обіцянок на агітаційних білбордах. Анна Філь - далі.

Місцева влада після цих виборів не лише зміниться, а й отримає більше повноважень і грошей.

Влада на місцях це кілька рівнів - обласний, районний і щодо територіальної громади. Останній - це результат децентралізації.

Сусідні міста й села об'єднали в громади, аби зібрати докупи і їхні бюджети. Територіальних громад в Україні нині майже півтори тисячі, замість десятків тисяч населених пунктів. І розпоряджаються вони відтепер чималими грішми.

Ось, наприклад, бюджети найбільших українських міст. Найбагатша - столиця. У кошторисі цього року майже 60 мільярдів гривень доходів і видатків, 5 років тому було вдвічі менше. Інші обласні центри хоч і відстають, але за останні роки всі місцеві бюджети зросли в середньому вчетверо, а подекуди - вдесятеро.

Звідки беруться ці гроші? По-перше, податки і збори. Доходи фізосіб, плата за землю, єдиний податок, збір за місця для паркування. По-друге, надходження з державного бюджету. На практиці, хто тісніше "дружить" із центральною владою, той і отримує більше. А ще штрафи, ліцензії, дозволи й плата за адмінпослуги. І головне, на що їх можна витратити?

Зазвичай найбільше з місцевих бюджетів іде на освіту. Побудувати нову школу й нагодувати дітей обідами - кошти на це надходять зі скарбниці міста чи села. Також доплати вчителям, але не зарплати.

Відкрити чи закрити лікарню, закупити обладнання, зробити ремонт, теж парафія місцевої влади. Які медзаклади прийматимуть хворих на COVID-19 - теж питання до місцевих.

Туди ж - ремонт доріг і тротуарів, утримання парків, скверів і прибирання вулиць.

Болюче питання - тарифне. Ціну на проїзд у транспорті і оплату за вивезення сміття встановлюють обласні й районні ради. А от на цифри у платіжках впливає поки переважно держава, але частково і місцева влада. Тариф на газ і електроенергію затверджують "зверху". Але на місцях частину ціни можуть знизити якщо, наприклад, заплатять менше працівникам котелень. Іншими словами, здешевити за чужий рахунок.

Крім того, місцеві органи опікуються екологією, можуть стягувати штрафи з підприємств за забруднення повітря. А ще встановити додаткові соціальні виплати. Приміром, учасникам бойових дій.

А от на зарплати й пенсії, субсидії і ціни, медреформу й мову навчання у школах - місцева влада вплинути не може, попри солодкі обіцянки з білбордів.