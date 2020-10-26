Ситуация в Карабахе обострилась [ Редактировать ]
Ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась. Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он сообщил об обстрелах в регионе.
На юго-востоке Арцаха идут тяжелые бои.
Минобороны Азербайджана снова сообщает об обстреле прифронтового Агджабединского района. Однако, опровергает обстрел села Чанагчы.
Распространенная Арменией информация о якобы обстреле азербайджанской армией села Чанагчы Ходжалинского района (бывшего Аветараноц Аскеранского района) является безосновательным и ложным. Наши войска соблюдают новый режим гуманитарного прекращения огня по всему фронту.
В результате обстрела азербайджанскими войсками деревни Аветараноц погиб один местный житель и двое получили ранения. Об этом завил уполномоченный по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Ранее президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.
по теме
Бои в Карабахе: Азербайджан заявил о новых успехах
Всю минувшую ночь в Нагорном Карабахе продолжались бои
Карабахский конфликт: Азербайджан сделал официальное заявление
Власти Азербайджан сделали официальное заявление касаемо погибших армянских военнослужащих
В Нагорном Карабахе обстреляли госпиталь и уничтожили технику
В ночь с 14 на 15 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах
В Азербайджане обстреляли школу: есть пострадавшие
Артиллерийский снаряд прилетел во двор учебного заведения
Баку взяло під контроль населені пункти у Карабасі
Про це в інтерв'ю одному турецькому телеканалу заявив президент Азербайджану - Ільхам Алієв. За його словами, місто Гадруд і його околиці перебувають під контролем азербайджанської армії