Ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась. Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он сообщил об обстрелах в регионе.

На юго-востоке Арцаха идут тяжелые бои.

Минобороны Азербайджана снова сообщает об обстреле прифронтового Агджабединского района. Однако, опровергает обстрел села Чанагчы.

Распространенная Арменией информация о якобы обстреле азербайджанской армией села Чанагчы Ходжалинского района (бывшего Аветараноц Аскеранского района) является безосновательным и ложным. Наши войска соблюдают новый режим гуманитарного прекращения огня по всему фронту.

В результате обстрела азербайджанскими войсками деревни Аветараноц погиб один местный житель и двое получили ранения. Об этом завил уполномоченный по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее президент Армении назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха.