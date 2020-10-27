В Ивано-Франковске дети возвращаются в школы с 28 октября. Детсады продолжают работать в обычном режиме.

Об этом заявила заместитель директора департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Наталья Микула, сообщает galka.if.ua.

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"Завтра школы будут работать в обычном режиме. Часть учеников младших классов будет учиться по смешанной системе", - сказала она.

На карантин закрыли детсад в Подпечерах из-за случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что школы в "красных зонах" переведут на "дистанционку".

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