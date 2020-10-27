Во вторник, 27 октября, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на Закарпатье во время местных выборов. Об этом говорится на странице Сиярто в соцсети Facebook.

Министр отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления о запрете на въезд двум венгерским чиновникам. По его словам, Украина сделала "недружественные шаги" в отношении Венгрии из-за вызова венгерского посла и решения запретить въезд двум чиновникам, а само такое решение является "жалким и бессмысленным".

Этим Украина направляет месседж ..., что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции.

Также он поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине.