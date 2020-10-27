Запрет въезда чиновников: Сийярто ответил Киеву [ Редактировать ]
Во вторник, 27 октября, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на Закарпатье во время местных выборов. Об этом говорится на странице Сиярто в соцсети Facebook.
Министр отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления о запрете на въезд двум венгерским чиновникам. По его словам, Украина сделала "недружественные шаги" в отношении Венгрии из-за вызова венгерского посла и решения запретить въезд двум чиновникам, а само такое решение является "жалким и бессмысленным".
Этим Украина направляет месседж ..., что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции.
Также он поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине.
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