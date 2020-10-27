Члени тервиборчкому потрапили в аварію на Київщині. За попередньою інформацією, заступник голови комісії села Козинці заснув за кермом, вилетів на зустрічну смугу і протаранив вантажівку.

З ним їхала його мати, яка теж працювала на виборах - жінка загинула на місці. Кермувальника ушпиталили. Водій вантажівки не постраждав.

Кандидатка на посаду Ірпінського міського голови у Facebook написала, що саме цю комісію в nервиборчкомі Ірпеня відправили с протоколами на доопрацювання. Аварія сталася вже дорогою додому.