Члени виборчої комісії потрапили у ДТП на Київщині [ Редактировать ]
Члени тервиборчкому потрапили в аварію на Київщині. За попередньою інформацією, заступник голови комісії села Козинці заснув за кермом, вилетів на зустрічну смугу і протаранив вантажівку.
З ним їхала його мати, яка теж працювала на виборах - жінка загинула на місці. Кермувальника ушпиталили. Водій вантажівки не постраждав.
Кандидатка на посаду Ірпінського міського голови у Facebook написала, що саме цю комісію в nервиборчкомі Ірпеня відправили с протоколами на доопрацювання. Аварія сталася вже дорогою додому.
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