День освобождения Украины от фашистов 28 октября Сопредседатели "Оппозиционной платформы- За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович вместе с ветеранами и народными депутатами возложили цветы к Памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Юрий Бойко подчеркнул, что каждый из украинцев, героически сражавшихся с фашизмом за свою Родину, навсегда останется в наших сердцах.

"Мы всегда должны помнить этот день и чтить память тех, кто погиб, освобождая Украину. Помнить всех, кто в то тяжелое время защитил нашу землю, а потом отстроил страну. Мы никому не позволим переписать историю, вычеркнуть подвиг героев-победителей, которые сломали хребет фашистскому зверю и подарили нам мир и свободу", – сказал Сопредседатель партии.

Юрий Бойко подчеркнул, что это позор, когда ветераны забыты и не получают достойной поддержки от государства. Он заверил ветеранов, что ОП-ЗЖ всегда будет заботиться и защищать старшее поколение, тех, кто защитил и отстроил для нас Украину.



"У нас начинается бюджетный процесс. Бюджет будет лакмусовой бумагой отношения к людям, которым необходима помощь от государства. Мы будем бороться за то, чтобы и ветераны, и матери-одиночки, и чернобыльцы, и афганцы – все, кто нуждается в поддержке от государства, ее получили. Бюджет должен быть справедливым", – отметил Юрий Бойко.