Партія "Слуга Народу" буде представлена в усіх місцевих радах країни. Про це свідчить паралельний підрахунок голосів, проведений політсилою. Зокрема, "слуги" отримують 307 місць в обласних радах. Це – 19% від усіх мандатів і найбільший показник серед загальнонаціональних партій. Також партія є лідером за результатами виборів до районних рад, здобувший 17% голосів або 910 мандатів.

Тож твердження, що "Слуги Народу" не здобули жодної посади міських голів обласних центрів, - штучне і спекулятивне, адже ніхто з парламентських партій не здобув бодай одного мера. Таку думку висловив політолог Валентин Гладких під час пресконференції політичних експертів щодо результатів місцевих виборів.

"Певні політичні сили володіють кількома телеканалами в Україні, тож висвітлення (перебігу та результатів місцевих виборів, - ред.) в інформаційному просторі відбувалося далеко не на паритетному рівні. При підбиванні підсумків кожна політична сила заявлятиме, що саме вона виграла вибори. Вони знаходитимуть критерії, які їм подобаються, і які дозволять говорити про власну перемогу. Аспект, на якому будуть спекулювати - мери обласних центрів. Риторику, що "слуги" не здобули жодного мера в обласних центрах, у мене викликає зустрічне питання: а хто з парламентських політичних партій здобув мерів бодай одного міста? Ніхто! У більшості випадків це будуть представники місцевих еліт, підтримані регіональними партійними проєктами. Тому це штучне", - сказав Валентин Гладких.

Вибори були складними для загальнонаціональних політичних проєктів, підкреслив він.

"Уся система місцевого самоврядування характеризується як певна піраміда: від обласних, районних, міських рад і відповідних територіальних громад, які вперше утворені там. Усе це створює єдину загальну систему. А тому оцінювати результати ми можемо тільки в комплексі. На основі співставлення: відсотків, які набрали різні політсили загалом і відсотків, які набрали політсили на різних рівнях. Єдиний об’єктивний критерій - кількість мандатів. Об’єктивно, якщо взяти останні місцеві вибори й подивитися на нинішні, то ви не знайдете тих партій, які брали участь раніше і брали на цих виборах", - сказав Олещук.

Нагадаємо, політична партія "Слуга Народу" 21 липня 2019 року здобула перемогу на парламентських виборах і сформувала найбільшу в історії України фракцію у Верховній Раді, до якої нині входять 248 народних депутатів. Офіційна ідеологія партії - український центризм. В місцевих органах самоврядування партія представництва досі не мала. Після місцевих виборів 2020 фракції "Слуги Народу" у місцевих радах по всій країні будуть брати участь у формуванні влади на місцях та контролювати здійснення влади.