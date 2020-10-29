В Уряді назвали головні причини авіатрощі в Чугуєві [ Редактировать ]
В Уряді назвали головні причини авіатрощі літака АН-26 в Чугуєві. Напередодні їх оприлюднив голова урядової комісії з розслідування Олег Уруський. За його словами, головні причини аварії - недбалість в організації польотів з боку посадовців Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. Нагадаю, авіатроща сталася 25-го вересня, неподалік Чугуєва на Харківщині. У результаті загинули 26 людей, вижити вдалося одному курсантові.
Олег Уруський, віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:
Головні причини катастрофи: відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського Національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба, системні порушення правил виконання польотів в Харківському Національному університеті повітряних сил ім. Івана Кожедуба, недостатня професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях.
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