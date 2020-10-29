В Уряді назвали головні причини авіатрощі літака АН-26 в Чугуєві. Напередодні їх оприлюднив голова урядової комісії з розслідування Олег Уруський. За його словами, головні причини аварії - недбалість в організації польотів з боку посадовців Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. Нагадаю, авіатроща сталася 25-го вересня, неподалік Чугуєва на Харківщині. У результаті загинули 26 людей, вижити вдалося одному курсантові.

Олег Уруський, віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України: